На Крюковской площади таксист сбил пешехода. Его увели, не дожидаясь полиции 17.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Таксист наехал на пешехода, переходившего проезжую часть от железнодорожных касс под мост на Крюковской площади.

Инцидент произошел около часа дня в пятницу, 17 января. Таксисты сразу куда-то увели сбитого мужчину. Было похоже, что у пешехода травмирована нога, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Водитель вскоре вернулся в машину за кошельком, добавил свидетель.

В столичном ГИБДД сообщили, что информация об этом дорожно-транспортном происшествии им не поступала.

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Вы бы сообщили в ГИБДД, если бы увидели, что сбитого пешехода уводят или увозят на машине?
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