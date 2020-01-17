Таксист наехал на пешехода, переходившего проезжую часть от железнодорожных касс под мост на Крюковской площади.

Инцидент произошел около часа дня в пятницу, 17 января. Таксисты сразу куда-то увели сбитого мужчину. Было похоже, что у пешехода травмирована нога, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Водитель вскоре вернулся в машину за кошельком, добавил свидетель.

В столичном ГИБДД сообщили, что информация об этом дорожно-транспортном происшествии им не поступала.