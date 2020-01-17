Водитель сбил студента на переходе и хотел увезти, но прохожие не позволили
Фото прислал @sergeev_ps / instagram
Таксист наехал на пешехода, переходившего проезжую часть от железнодорожных касс под мост на Крюковской площади.
Инцидент произошел около часа дня в пятницу, 17 января. Таксисты сразу куда-то увели сбитого мужчину. Было похоже, что у пешехода травмирована нога, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. Водитель вскоре вернулся в машину за кошельком, добавил свидетель.
В столичном ГИБДД сообщили, что информация об этом дорожно-транспортном происшествии им не поступала.
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