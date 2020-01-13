Восьмилетний велосипедист получил травмы при столкновения с кроссовером рядом с корпусом 2002.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в третьем часу дня в субботу, 11 января. Автомобиль «Субару Форестер» под управлением 55-летнего зеленоградца ехал по дворовой территории в сторону Панфиловского проспекта. Ребёнок пересекал внутренний проезд по направлению к «Пятёрочке», когда произошло столкновение.

«Скорая» доставила пострадавшего в детский травмпункт. Расследование по факту ДТП не завершено.