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На новом пешеходном переходе в 11 микрорайоне сбили ребенка. Местные жители предупреждали, что переход опасен 24.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Авария произошла 23 декабря около 15:00. Автомобиль «Хендай Солярис» двигался по улице Болдов ручей в сторону Панфиловского проспекта, когда сбил 13-летнего ребенка, переходившего дорогу из леса к корпусу 1117. Мальчика доставили в московскую детскую больницу, полиция ведет расследование. А за неделю до этого наш читатель Денис предупреждал, что переход опасен.

"Машины едут не меньше 80 км/ч, останавливаются через раз, лежачих полицейских нет, - писал Денис в прошлый вторник. - Вчера водитель автобуса, резко остановился прямо перед переходом. Такое впечатление, что до последнего и не собирался. А это дорога к начальной школе и многие дети 7-10 лет ходят одни".

В субботу корреспондент "Зеленоград.ру" осмотрел переход и обнаружил, что "лежачие полицейские" уже установили с двух сторон от перехода, машины тормозят и пропускают людей, но задерживаться на этом препятствии все равно не любят. Вечером переход подсвечивается. Но ничего не помогло.

Также этим путем ходят в целых четыре школы: в начальную №1528 и в два отделения средней и одну начальную №852. Помимо прочего в лесу и во дворе корпуса 1129 находится большая детская площадка. Это место перегружено детьми и подростками.

40% от всех ДТП в Зеленограде — наезды на пешеходов. При этом в 2019 году резко выросло число погибших пешеходов. В числе мер, предпринимаемых местными властями, входит установка пешеходных светофоров с кнопками вызова пешеходной фазы. Но этого перехода в числе запланированных мест установки таких светофоров нет.

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Нужно ли обязательно устанавливать светофоры на переходах, где ходит много детей?
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Обсуждение
Маргарита Жучкова
Вчера, 18:55
Перекресток между Березовой аллеей и улицей Летчика Полагушина очень опасный. Нет светофора, нерегулируемый переход, очень много машин.На Березовой много школ, дети идут в школу и со школы. Перед корпусом 418 убрали ограждения от проезжей части. Дети с подъезда попадают на широкий тротуар где и машины паркуются и дорога от которой нет ограждения и очень интенсивное движение транспорта.
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