"Машины едут не меньше 80 км/ч, останавливаются через раз, лежачих полицейских нет, - писал Денис в прошлый вторник. - Вчера водитель автобуса, резко остановился прямо перед переходом. Такое впечатление, что до последнего и не собирался. А это дорога к начальной школе и многие дети 7-10 лет ходят одни".

В субботу корреспондент "Зеленоград.ру" осмотрел переход и обнаружил, что "лежачие полицейские" уже установили с двух сторон от перехода, машины тормозят и пропускают людей, но задерживаться на этом препятствии все равно не любят. Вечером переход подсвечивается. Но ничего не помогло.