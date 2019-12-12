Как пополнить карту «Тройка» в Зеленограде
Сейчас проезд в метро можно оплачивать бесконтактным способом — банковскими картами и мобильными приложениями, — но поездка обходится дороже, чем по абонементам на карте «Тройка». До конца 2020 года в московском метро введут оплату виртуальной версией «Тройки», которую можно записать на мобильный телефон.
В первом полугодии будут тестировать бесконтактную «Тройку», цена проезда будет, как и по обычной «Тройке», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метро. Чтобы оплатить проезд, надо будет поднести телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату. Сейчас это крайние турникеты в линейке на станции метро. При онлайн-пополнении виртуальную «Тройку» не нужно активировать у желтых турникетов.
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