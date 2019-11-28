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Путин отменил пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей 28.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Повсеместных выплат по уходу за ребенком в сумме 50 рублей не будет с 2020 года. Вместо них останутся только адресные выплаты в размере прожиточного минимума региона.

В июне во время прямой линии президент назвал размер пособия по уходу за ребенком — 50 рублей — «унизительным», пообещав решить вопрос. Эти выплаты назначались работающим матерям или родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, и женщинам-военнослужащим, дети которых не достигли трехлетнего возраста.

В ноябре решение нашлось — выплату отменили полностью. С января 2020 года ежемесячных выплат в размере 50 рублей по ухoду за ребенком не будет. Те, кому пособия были назначены ранее, продолжат получать их, пока ребенку не исполнится 3 года. Также без 50 рублей останутся аспиранты и студенты, находящиеся в академических отпусках по медпоказаниям.

Вместо этого компенсации станут адресными, а попадать под критерий нуждаемости станет большее число семей. Так, с 2020 года выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума каждого региона (в Москве на II квартал 2019 года это 17,6 тысячи рублей) будут получать семьи, чей средний доход составляет два прожиточных минимума и меньше.

Документы на назначение выплат по рождению или усыновлению первого и второго ребенка можно подать через центры госуслуг «Мои документы».

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Обсуждение
Бандерлог Путин
4 часа назад
И в каждой такой новости не хватает существенного дополнения - новая выплата полагается только если ребенок родился не раньше 2018 года. А на второго ребенка выплата вычитается из маткапитала, что вообще по сути масштабное разводилово. Зато можно пробухать маткапитал, не обращаясь к сомнительным фирмам.
Андрей Глазков
4 часа назад
Давайте неучам и лодырям вообще деньги просто так давать - они ведь у нас самые нуждающиеся, вообще ничего не могут заработать, бедненькие.
А ещё эти выплаты получат те, у кого зарплаты в конвертах. Отличная социальная политика!
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