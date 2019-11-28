Повсеместных выплат по уходу за ребенком в сумме 50 рублей не будет с 2020 года. Вместо них останутся только адресные выплаты в размере прожиточного минимума региона.

В июне во время прямой линии президент назвал размер пособия по уходу за ребенком — 50 рублей — «унизительным», пообещав решить вопрос. Эти выплаты назначались работающим матерям или родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, и женщинам-военнослужащим, дети которых не достигли трехлетнего возраста.

В ноябре решение нашлось — выплату отменили полностью. С января 2020 года ежемесячных выплат в размере 50 рублей по ухoду за ребенком не будет. Те, кому пособия были назначены ранее, продолжат получать их, пока ребенку не исполнится 3 года. Также без 50 рублей останутся аспиранты и студенты, находящиеся в академических отпусках по медпоказаниям.

Вместо этого компенсации станут адресными, а попадать под критерий нуждаемости станет большее число семей. Так, с 2020 года выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума каждого региона (в Москве на II квартал 2019 года это 17,6 тысячи рублей) будут получать семьи, чей средний доход составляет два прожиточных минимума и меньше.

Документы на назначение выплат по рождению или усыновлению первого и второго ребенка можно подать через центры госуслуг «Мои документы».