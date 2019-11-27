С 2020 года пациенты с диабетом смогут получать деньги вместо препаратов, если их не окажется в пункте льготного отпуска. По сообщению правительства Москвы, это будет происходить на постоянной основе. Рассказываем, что изменится и как это работает.
С марта 2019 года пациенты-льготники, которым нужны редкие препараты по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости лекарств, могли получить денежную компенсацию, если лекарств не окажется в пункте льготного отпуска в день обращения. На полученные деньги они могли самостоятельно приобрести необходимые препараты в любой аптеке. Если пациент мог подождать, то лекарства закупили бы снова и выдали ему позднее бесплатно.
Этот эксперимент в правительстве Москвы признали удачным: число людей, получивших компенсацию, значительно выросло. Сумма компенсаций составила 229 миллионов рублей (это 12 тысяч упаковок лекарств). Количество жалоб, связанных с получением льготных лекарств, снизилось на 33%, посчитали власти.
26 ноября принято постановление, уточняющее, что практика выдачи компенсаций будет происходить на постоянной основе, а в число потенциальных получателей включены также пациенты с диабетом. По данным правительства, в Москве проживает более 411 тысяч человек с диабетом, ежегодно им отпускают свыше 5,2 миллиона упаковок лекарств и медицинских изделий — 60 видов препаратов и 29 видов изделий медицинского назначения (тесты-полоски, шприц-ручки и шприцы, инъекционные иглы).
Жительница Зеленограда Елена Березовская, ребенок которой болен диабетом, рассказала, что они не обращались за компенсацией, потому что всё, на что можно получить рецепты, «довольно оперативно закупается Москвой, а на то, что нам нужно, рецептов не дают». Она знает от других пациентах с диабетом, что компенсация, которую выдают, «не соответствует даже минимальной стоимости препаратов» в других аптеках.
В постановлении от 26 ноября указано, что размер компенсации на приобретение лекарственного препарата рассчитывается по данным о ценах на сайте Центра лекарственного обеспечения. По мнению Елены, выдаваемых денег не хватает, потому что размер компенсации фиксированный, «а рынок нет».
Она считает, что новое постановление ничем не поможет пациентам с диабетом. «Проблема всей Москвы и всей страны, детей и взрослых: мониторинг сахара крови необходим, но его не выписывают и не закупают. А стоимость мониторинга — от 10 до 20 тысяч в месяц. Внесение в региональные льготы мониторинга помогло бы — для Москвы это не самые огромные деньги. У нас около трех тысяч детей с диабетом. И бюджет точно выдержит такую допнагрузку», — сказала Елена. Самостоятельно она покупает также инсулиновые помпы (устройство для постоянного введения инсулина взамен многократных инъекций). Одна такая помпа стоит 300 тысяч рублей.
В то же время Елена считает, что в целом ситуация постепенно улучшается. Например, с 2015 года улучшилось лекарственное обеспечение, помпы стали доступнее, лицензировали один из мониторингов «Либра», одну новую помпу. Также с декабря 2018 года появилось право требовать обеспечения расходными материалами к помпе.