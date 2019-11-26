Аптечная сеть «Самсон-фарма» начала оформлять кредит на продажу лекарств. Услуга введена для пациентов, которым требуется срочное лечение дорогими лекарствами, то есть дороже 500 рублей.

Это первая на российском рынке услуга кредитования через аптеки. Размер кредита может составлять от 3 до 300 тысяч рублей на срок от 6 до 12 месяцев со ставкой 23% годовых. Оформить заём можно сразу в аптеке, предварительно заполнив форму на сайте. По мнению авторов нововведения, кредитование даст сети-организатору примерно 10% дополнительной выручки в 2020 году, сообщил «Коммерсант». Аптек сети «Самсон-фарма» в Зеленограде нет, но они есть у метро «Речной вокзал», «Тушинская», «Планерная» и других.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказался против появления такой услуги. Он сказал радиостанции «Говорит Москва», что так руководители аптечных сетей смогут «наживаться» на болезнях людей и злоупотреблять своим положением: «Должны быть другие механизмы предоставления человеку помощи на лекарственное обеспечение кроме микрокредитов, да еще и под завышенные проценты. Потребительский кредит сейчас 12%, а вот они в два раза выше практически берут. Это новый вариант микрокредитных организаций, только в данном случае бизнес будет делаться на здоровье граждан и на их безвыходном положении».

Государству следует не винить бизнес в желании увеличить продажи, а покрывать больший спектр лекарств в рамках обязательного медицинского страхования, сказал «Зеленоград.ру» врач одной из московских больниц. Подавляющее большинство наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что лекарственное обеспечение должно быть включено в обязательное медицинское страхование. Пока же бесплатные лекарства доступны или некоторым льготникам, или для пациентов с определенными диагнозами. Например, в октябре мэрия утвердила перечень из восьми препаратов, которые будут бесплатно получать три категории больных сердечно-сосудистыми заболеваниями — но это исключение, а не правило.