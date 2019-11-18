На прошлой неделе состоялись выборы новых академиков Российской академии наук. В результате выборов в состав академиков отделения нанотехнологий и информационных техологий РАН вошел и профессор МИЭТ, доктор физико-математических наук Александр Горбацевич. На вакантные места в РАН претендовали почти две тысячи человек. Конкурс на место академика составил в среднем четыре человека.

Александру Горбацевичу 64 года. В 1979 году он закончил МИЭТ и работал там после выпуска. Сейчас он заведующий кафедрой квантовой физики и наноэлектроники МИЭТ, главный научный сотрудники Физического института РАН.

Горбацевич — известный ученый в области физики твердого тела, полупроводниковых гетероструктур и элементной базы микро- и наноэлектроники, где им получен ряд фундаментальных результатов. По данным МИЭТа, он автор около 80 научных статей, двух монографий и 76 статей в реферируемых журналах. До этого входил в состав РАН как член-корреспондент.

В МИЭТе он читал курсы потоковых дисциплин «Физика твердого тела и полупроводников» и «Квантовая теория и статистическая физика», специальной дисциплины «Современные методы исследования квантовых структур», в настоящее время читает новый курс для бакалавров и специалистов «Элементы и приборы наноэлектроники». Принимал активное участие в создании нового направления подготовки бакалавров, специалистов и магистров «Нанотехнология».

Ранее Горбацевич рассказывал «Зеленоград.ру» о создании технологию получения быстродействующей микросхем нового поколения на основе квантовых эффектов резонансного туннелирования. Он предполагал, что эта разработка даст России шанс проявить себя на мировом уровне в области создания элементной базы электроники, подчеркивая при этом: проблема не в том, чтобы придумать, а в том, чтобы вписаться в рынок. «Сохраняется наша оторванность от мировой экономики, нацеленность на сырье. Сырье вывезти — пожалуйста, труба работает. А вот начать какой-то интеллектуальный обмен, попытаться в этот рынок вписаться — это очень тяжело», — сказал он.

В 2016 году академиками РАН были избраны другие сотрудники МИЭТа: президент университета Юрий Чаплыгин (по специальности «Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база») и директор НПК «Технологический центр» МИЭТ Александр Сауров (по специальности «Нанотехнологии в микроэлектронике и микросистемной технике»). Статус иностранного члена РАН получил профессор МИЭТа, академик НАН Беларуси Владимир Лабунов.

В Зеленограде академиками в разные годы стали также Александр Стемпковский, научный руководитель Института проблем проектирования в микроэлектронике (ИППМ) РАН и Геннадий Красников, генеральный директор НИИМЭ.