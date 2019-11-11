Пробка на Солнечной аллее и «старом мосту» из-за замены разметки 11.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Около 17:00 на Солнечной аллее из-за ремонтных работ образовалась сильная пробка. Затор возник на подъезде к «старому мосту» со стороны Крюково и на самом мосту в сторону «нового города». Как рассказали Зеленоград.ру очевидцы, на мосту сейчас меняют дорожную разметку. Люди удивлены, что для этих работ выбрали такое неподходящее время, когда люди едут с работы.

В 17:30 выросла до аномального размера пробка от МИЭТа до поворота на «старый мост» — ремонтные работы совпали с часом пик.

К 18:30 в пробку в направлении Крюково начали вставать уже у Парка Победы.

В 19:00 пробка на Солнечной аллее стала желтой, на «старом мосту» осталась прежней. Рядом с МИЭТОм произошло два ДТП поэтому на Озерной аллее в направлении Крюково возникла пробка.

В 19:30 пробка осталась только на «старом мосту».

В 20:00 пробка прекратилась.

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