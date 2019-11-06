Большой торгово-развлекательный комплекс хотят построить возле 23-го микрорайона. Проект обсудят на публичных слушаниях из-за технической ошибки 06.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Под строительство ТРЦ отдан участок площадью 3,5 гектара на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы. Эта земля свободна от застройки, поэтому обсуждать строительные перспективы с жителями не планировалось. Но из-за технической ошибки потребовались публичные слушания.

Несколько лет назад московские власти отдали под застройку несколько участков в промзоне Малино, напротив 23-го микрорайона. На одном из них ранее разрешалось построить здание площадью 87 тысяч квадратных метров — это примерно в пять раз больше «Иридиума». С такими параметрами участок пытались сдать в аренду под строительство торгового комплекса, но желающих не нашлось.

Когда же в Москомархитектуре стали пересматривать этот проект, обнаружили ошибку: 87 тысяч квадратных метров — это площадь здания с учетом подземной его части. Наземная же составляет 60 тысяч «квадратов». Что тоже немало. Предельная высота здания — 20 метров. Параметры здания изменены, и, по закону, надо внести изменения в правила землепользования и застройки города Москвы. А это делается через публичные слушания.

Материалы проекта опубликованы на сайте управы района Крюково. Также их выставят в управе (корпус 1444) с 8 по 14 ноября (в рабочие часы управы), а собрание участников слушаний пройдёт там же 21 ноября в 19:00. Судя по месту проведения, большого числа желающих не ожидают.

Нужен ли большой ТРЦ в промзоне напротив 23-го микрорайона?
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