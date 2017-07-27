Под строительство торгово-развлекательного комплекса отдают 3,5 гектара земли на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, рядом с 23 микрорайоном.

Предполагаемая площадь нового ТРК — если найдутся желающие его построить — около 87 тысяч квадратных метров. Это примерно в пять раз больше «Иридиума». Больше разве что «Зеленопарк».

В будущем ТРК сделают подземный паркинг на 1000 машиномест.

Сейчас участок выставили на торги. Победителя аукциона определят в начале сентября.