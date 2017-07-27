2 комментария
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Большой торгово-развлекательный комплекс построят рядом с 23 микрорайоном 27.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Под строительство торгово-развлекательного комплекса отдают 3,5 гектара земли на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, рядом с 23 микрорайоном.

Предполагаемая площадь нового ТРК — если найдутся желающие его построить — около 87 тысяч квадратных метров. Это примерно в пять раз больше «Иридиума». Больше разве что «Зеленопарк».

В будущем ТРК сделают подземный паркинг на 1000 машиномест.

Сейчас участок выставили на торги. Победителя аукциона определят в начале сентября.

Схема: investmoscow.ru
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Обсуждение
Каширина Оксана
3 часа назад
Еще один недострой планируется? А может быть предприниматели включат фантазию и построят что-то более рентабельное, а главное, полезное и востребованное? Уже и так этих ТРЦ на каждом углу понатыкано. Столько арендаторов уже нет, сколько ТРЦ. И так в какой не зайдешь - набор магазинов все один и тот же.Учитывайте вы емкость рынка в конце-то концов.
Roman Turaev
2 часа назад
Действительно. Одни ТРЦ вогруг Зелика. Зарабатывать в Зелике негде но тратить пожалуйста.
Пуст будет этот ТРЦ.
добавится в городе много высокотехнологичных рабочих мест в ТРЦ. таких как продавец, уборщица, охранник, бармен, официант. тут это редкость.
Лучше бы построили завод по производству яхт для Абрамовича.
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