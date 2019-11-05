Магазин «Десяточка» поставил для покупателей контейнеры для раздельного сбора мусора 05.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Небольшие разноцветные контейнеры, предназначенные для раздельного сбора пластика, стекла, бумаги и несортируемых — то есть, всех остальных — отходов поставила для своих покупателей администрация продуктового магазина в 4 микрорайоне.

Яркие баки видно издалека — в отличие от неприметных контейнеров на мусорных площадках возле жилых домов. Те мало отличаются друг от друга, и куда какой мусор выбрасывать, не все понимают. Синюю наклейку «вторсырье» в темноте почти не видно.

В «Пятерочках», самой распространенной в Зеленограде продуктовой сети, мусор тоже сортируют: отправляют на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. Бумагу и картон прессуют на месте. Упаковку и полиэтилен в мусорные баки выбрасывать запрещено. Проблемы только с пищевыми отходами: тележки с просроченным товаром в упаковке часто вывозят и выбрасывают содержимое в баки для смешанного мусора.

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Постановление о переходе с 1 января 2020 года на раздельный сбор мусора подписал в июне мэр Сергей Собянин. Речь идет о твердых коммунальных отходах — это практически весь мусор, образующийся в жилых домах и предприятиях торговли и услуг. Мэрия поручила департаменту ЖКХ проинформировать эти предприятия о правилах раздельного сбора.

Будете ли вы бросать мусор в «свою» урну, если такая возможность будет?
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