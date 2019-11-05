Яркие баки видно издалека — в отличие от неприметных контейнеров на мусорных площадках возле жилых домов. Те мало отличаются друг от друга, и куда какой мусор выбрасывать, не все понимают. Синюю наклейку «вторсырье» в темноте почти не видно.

В «Пятерочках», самой распространенной в Зеленограде продуктовой сети, мусор тоже сортируют: отправляют на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах в процессе торговли. Бумагу и картон прессуют на месте. Упаковку и полиэтилен в мусорные баки выбрасывать запрещено. Проблемы только с пищевыми отходами: тележки с просроченным товаром в упаковке часто вывозят и выбрасывают содержимое в баки для смешанного мусора.