Снаряд времен войны нашли на Алабушевском кладбище 02.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Могильщики во время работы наткнулись на снаряд в земле. Они отнесли его в здание администрации и вызвали начальство.

Информацию о находке зеленоградские МЧС и полиция получили в 9:20 субботы, 2 ноября. Спасатели сразу оцепили территорию. До прибытия сапёров на месте остались дежурить экипаж пожарной автоцистерны и сотрудники полиции, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

Найденный снаряд, предположительно, от 45-миллиметровой противотанковой пушки времен Великой Отечественной — так называемая «сорокапятка». Обычно обезвреживанием и утилизацией таких боеприпасов занимается военная комендатура.

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