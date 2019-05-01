Утром 1 мая во время работ по берегоукреплению городского пруда рабочие обнаружили боевой снаряд и магазин автомата.
Окружающую территорию оцепили, а все работы приостановили. В течение 10-15 минут на место прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также пожарно-спасательной службы и полиции.
Саперы исследовали находку и территорию вокруг. Новых опасных предметов взрывотехники не обнаружили, сообщил департамент капитального ремонта.
Как рассказал Zelenograd.ru источник в экстренных службах, найденные боеприпасы относятся к 1941—1943 году. Найденный боевой снаряд был невзрывоопасен и не представлял угрозы для окружающих, подчеркнул источник.
Сотрудники МЧС оградили территорию и вызвали представителей Минобороны, которые увезли находку на полигон для дальнейшей утилизации.
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