Под Крюковской эстакадой больше не будет торговли. А что будет? 05.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Работавший с 1997 года под «новым» мостом торговый центр закрылся в июле. Все площади под мостом эксплуатирует государственное учреждение «Гормост». Там объяснили, чем собираются заполнить пустое пространство.

На площади, занимаемой раньше торговым центром, планируется провести ремонт — перепланировку и замену инженерных коммуникаций, сообщили «Зеленоград.ру» в «Гормосте». Нужно расширять служебные площади, потому что увеличивается количество сооружений, эксплуатируемое производственным участком учреждения. Проще говоря, «Гормосту» нужны площади для производственных нужд и установки техники. Использовать как-либо иначе подмостовое пространство на Крюковской площади не планируется. Ремонт закончат в 2021 году.

Учреждение объявило конкурс на разработку проекта капитального ремонта пространства под Крюковской эстакадой — в том числе, и в той его части, что находится в «новом» городе. Планируется разместить здесь эксплутационный участок «Гормоста» — это гаражные, технические, служебные и санитарно-бытовые помещения. А также диспетчерский пункт для контроля и видеонаблюдения за работой лифтов в надземных переходах. На выполнение проекта дается 10 месяцев.

«Гормост» расторг договор аренды с ТЦ «Крюковская эстакада» накануне его закрытия. В администрации торгового центра, где работали больше 50-ти субарендаторов, заявили о происках конкурента — крюковского рынка, — но рынок отверг эти обвинения.

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