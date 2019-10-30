На Центральном проспекте высадят 250 больших клёнов и лип. Для этого ограничат движение 30.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Деревья высадят вдоль проспекта, работы будут вестись до 10 декабря по ночам. На этот период временно ограничено движение транспорта по крайним полосам — это нужно для подвоза больших деревьев и установки техники.

О посадке клёнов и лип сообщает пресс-служба правительства Москвы, не называя конкретные места на Центральном проспекте. Отмечается, что эти деревья «молодые и сильные, неприхотливы в уходе». Они выбраны специально для городской среды. Деревья сажают поздней осенью и в начале зимы, потому что это оптимальное время для высадки крупномеров высотой 7—10 метров. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

По проекту, в ходе реконструкции Центрального проспекта должны были вырубить 81 дерево и 137 кустов. Сколько вырубили на самом деле, пока неизвестно. В июне, когда вдоль проспекта выкапывали траншеи для укладки кабелей, труб и установки дорожных бордюров, рабочие повредили и уничтожили несколько деревьев. На вопрос «Зеленоград.ру», сколько конкретно деревьев и кустов безвозвратно утрачено, департамент природопользования не ответил. Ведомство возбудило административные дела против подрядчика работ — «Артстройтехнологии». Штраф за уничтожение и повреждение зелёных насаждений составил 300 тысяч рублей.

В проектной документации числилась и посадка 250 деревьев и 2,5 тысячи кустарников вдоль Центрального проспекта. Но это были не клёны и липы, а — по ведомости — березы, ивы, рябины, тополя, яблони, а кусты — сирень, спирея, чубушник, дерен, кизильник, роза ругоза (шиповник).

Где на Центральном проспекте надо посадить деревья?
Со стороны 4-го микрорайона на новом широком тротуаре
Со стороны 3-го микрорайона
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