Недавно мы просили помочь в розыске пропавших зеленоградцев — 36-летнего Юрия Шубина и 63-летнего Виктора Мартышкина.
Мужчины пропали с разницей в один месяц: первый — 2 сентября, другой — 2 октября. Оба вышли из дома, и какое-то время их местонахождение было неизвестно. В поисках принимали участие десятки добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Недавно инфорги сообщили, что Юрий и Виктор найдены и живы.
«Лиза Алерт» и родные благодарят всех за помощь в розыске.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
Травмпункт вызвал «скорую» двухлетнему ребенку, потому что нечем было зашить рану. Главврач опровергает отсутствие расходников Новости
Магазин новой для Зеленограда продуктовой сети откроют в ноябре. С этим связано открытие нового выезда на Пятницкое шоссе Новости
Дорогие препараты от заболеваний сердечно-сосудистой системы станут бесплатными для жителей Зеленограда Новости