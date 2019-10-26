Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись 26.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Недавно мы просили помочь в розыске пропавших зеленоградцев — 36-летнего Юрия Шубина и 63-летнего Виктора Мартышкина.

Мужчины пропали с разницей в один месяц: первый — 2 сентября, другой — 2 октября. Оба вышли из дома, и какое-то время их местонахождение было неизвестно. В поисках принимали участие десятки добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Недавно инфорги сообщили, что Юрий и Виктор найдены и живы.

«Лиза Алерт» и родные благодарят всех за помощь в розыске.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись Новости
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
Слухи о закрытых на карантин школах 15 и 16 микрорайонов не подтвердились. Но заболевшие все-таки были Новости
Травмпункт вызвал «скорую» двухлетнему ребенку, потому что нечем было зашить рану. Главврач опровергает отсутствие расходников Новости
На беспилотном автомобиле до конца года можно будет проехать от Зеленограда до Москвы Новости
Автотехцентр «Норд-Авто» в Западном проезде — что внутри? Партнерский материал
На 400-х ввели одновременную посадку в несколько автобусов. Хорошо ли это? Новости
Магазин новой для Зеленограда продуктовой сети откроют в ноябре. С этим связано открытие нового выезда на Пятницкое шоссе Новости
Дорогие препараты от заболеваний сердечно-сосудистой системы станут бесплатными для жителей Зеленограда Новости
Новые абонементы на «Ласточку-экспресс» появятся с ноября — на три месяца и на год Новости
Межевание земли. Почему важно юридически оформить границы земельного участка? Ответы
Квартира с террасой на крыше продается в Зеленограде Жизнь
Спасатели через балкон проникли в запертую квартиру. Там нашли умершую женщину Новости
На турбокольцевом перекрестке перевернулся мусоровоз Новости
Внук Льва Яшина: «В Зеленограде я провел последние матчи в профессиональном футболе» Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру