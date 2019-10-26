Недавно мы просили помочь в розыске пропавших зеленоградцев — 36-летнего Юрия Шубина и 63-летнего Виктора Мартышкина.

Мужчины пропали с разницей в один месяц: первый — 2 сентября, другой — 2 октября. Оба вышли из дома, и какое-то время их местонахождение было неизвестно. В поисках принимали участие десятки добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Недавно инфорги сообщили, что Юрий и Виктор найдены и живы.

«Лиза Алерт» и родные благодарят всех за помощь в розыске.