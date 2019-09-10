Юрий Шубин, 36-летний житель 18-го микрорайона, вышел из дома 2 сентября 2019 года и не вернулся. Предположительно он направлялся в город Жуковский.

Приметы. Рост 188 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда. Кожаная куртка, желтая футболка-поло, кроссовки.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию, которая поможет в розыске пропавшего, по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Нужна помощь добровольцев!