Юрий Шубин, 36-летний житель 18-го микрорайона, вышел из дома 2 сентября 2019 года и не вернулся. Предположительно он направлялся в город Жуковский.
Приметы. Рост 188 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда. Кожаная куртка, желтая футболка-поло, кроссовки.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию, которая поможет в розыске пропавшего, по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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