Со 2 октября нет информации о местонахождении 63-летнего зеленоградца Виктора Мартышкина.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, коротко стриженные седые волосы, голубые глаза.

Одежда: темно-синяя болоньевая жилетка, коричневый свитер, синие джинсы, черные ботинки.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит всех, кто владеет какой-либо информацией, способной помочь в розыске, сообщать по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 либо на «112». Также требуется помощь добровольцев.