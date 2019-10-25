Слухи о закрытых на карантин школах 15 и 16 микрорайонов не подтвердились. Но заболевшие все-таки были 25.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Информация о том, что школы 15-го и 16-го микрорайона закрывают на карантин по вирусной пневмонии, появились в начале недели в родительских чатах. «Зеленоград.ру» выяснил, что случилось на самом деле.

В начале октября несколько учеников школ № 1194 и № 1150 заболели пневмонией. Но заболевание не было массовым, и поэтому карантин в школах не объявляли, сообщили в департаменте образования.

Сейчас большинство детей уже выздоровело. На амбулаторном лечении находятся только двое ребят из 1194-й школы и один из 1150-й. Ещё один школьник лежит в больнице.

Для профилактики и предотвращения распространения инфекции в обеих школах провели «комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе тщательную дезинфекцию помещений». Сейчас у других детей симптомы заболеваний отсутствуют, — утверждают в департаменте.

Карантин в школе 1150 есть в некоторых младших классах школах, сообщили наши читатели, но дети продолжают учиться. «В школе сказали, что будут чаще проветривать и устраивать влажную уборку, ещё УФ-лампу обещали включить для борьбы с микробами. Физкультуру отменили», — пишет Дмитрий С. Кроме того, из-за пневмонии карантин объявлен в детском саду в 15-м микрорайоне, сообщила Татьяна Л.

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Слухи о закрытых на карантин школах 15 и 16 микрорайонов не подтвердились. Но заболевшие все-таки были Новости
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