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Вводятся проездные «Ежедневно» и «Рабочего дня» на 3 и 12 месяцев. Абонемент на каждый день на три месяца стоит 16860 рублей, на год — 65225. Абонемент по рабочим дням — 14175 и 54840 рублей соответственно.
Месячный проездной «Рабочего дня» на «Ласточку-экспресс» стоит 4880 рублей. Экономия за три месяца при покупке трехмесячного проездного — 465 рублей. Для проездного «Ежедневно» экономия составит 565 руб.
Абонементы действуют в 7000-х поездах — «Ласточках-экспресс», курсирующих на участке Москва — Конаково. От Крюково до Москвы они останавливаются в Сходне и Химках. Все цены на проездные опубликованы на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».