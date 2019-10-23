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Новые абонементы на «Ласточку-экспресс» появятся с ноября — на три месяца и на год 23.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Вводятся проездные «Ежедневно» и «Рабочего дня» на 3 и 12 месяцев. Абонемент на каждый день на три месяца стоит 16860 рублей, на год — 65225. Абонемент по рабочим дням — 14175 и 54840 рублей соответственно.

Месячный проездной «Рабочего дня» на «Ласточку-экспресс» стоит 4880 рублей. Экономия за три месяца при покупке трехмесячного проездного — 465 рублей. Для проездного «Ежедневно» экономия составит 565 руб.

Абонементы действуют в 7000-х поездах — «Ласточках-экспресс», курсирующих на участке Москва — Конаково. От Крюково до Москвы они останавливаются в Сходне и Химках. Все цены на проездные опубликованы на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

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Обсуждение
Торопов
Вчера, 17:10
Содрать денег наперёд по-максимуму - а потом можно и рейсы отменять внезапно, и замедлять с каждым годом, и проходы-выходы осложнять турникетами да палатками, приправляя всё это очередным топорным пиаром о светлом будущем "метро и МЦД".
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