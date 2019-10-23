Месячный проездной «Рабочего дня» на «Ласточку-экспресс» стоит 4880 рублей. Экономия за три месяца при покупке трехмесячного проездного — 465 рублей. Для проездного «Ежедневно» экономия составит 565 руб.

Абонементы действуют в 7000-х поездах — «Ласточках-экспресс», курсирующих на участке Москва — Конаково. От Крюково до Москвы они останавливаются в Сходне и Химках. Все цены на проездные опубликованы на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».