Наши читатели пожаловались, что во вторник утром не приехала «Ласточка-экспресс» на 07:12 до Москвы. В экспресс на 07:29 не помещались люди с двух поездов. На Сходне и в Химках не все смогли зайти в вагон. «Большой привет РЖД и „метро за 25 минут до Мск“» , — недовольны пассажиры.

Позже Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила, что по техническим причинам отменены «Ласточки» отправлением в 07:12 и в 08:04 и принесли свои извинения.