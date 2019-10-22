В час пик отменили две «Ласточки-экспресс» до Москвы 22.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Наши читатели пожаловались, что во вторник утром не приехала «Ласточка-экспресс» на 07:12 до Москвы. В экспресс на 07:29 не помещались люди с двух поездов. На Сходне и в Химках не все смогли зайти в вагон. «Большой привет РЖД и „метро за 25 минут до Мск“» , — недовольны пассажиры.

Позже Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила, что по техническим причинам отменены «Ласточки» отправлением в 07:12 и в 08:04 и принесли свои извинения.

У вас были серьезные проблемы с работой/учебой из-за отмененных поездов?
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