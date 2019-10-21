«Умные» приборы учёта электроэнергии начали устанавливать в квартирах жителей Зеленограда. Новые счётчики будут напрямую передавать информацию от потребителя поставщику. Проект пока пилотный и проходит в двух домах: корпусе 841 и корпусе 147. В рамках эксперимента замена старых приборов на новые для жителей была бесплатной. Срок службы/поверки устройств не отличается от обычных счётчиков — 16 лет.
«Мы тестируем сами счётчики и процесс передачи информации. Решение о масштабировании проекта будет приниматься позже», — сообщили «Зеленоград.ру» в компании МГТС, которая выступает в качестве провайдера данных.
Приборы разрабатывала столичная компания «Каскад» специально под потребности поставщика электричества. В них встроено устройство передачи информации, которое подключено к оптоволокну МГТС. Производителем самого «маячка» — устройства, которое передаёт данные, — является компания «Ротек».
Как заявляют представители «Мосэнергосбыта», благодаря новой системе потребление электроэнергии станет прозрачным и его можно будет эффективно планировать.
Примечательно, что в Зеленограде есть своя компания, специализирующаяся на сборке приборов учёта. Это «Миландр». Несколько лет назад фирма разработала счётчики, прогнозирующие расход электричества, воды и тепла. Такие устройства в 2015 году начали ставить в квартирах жителей 17-го микрорайона.