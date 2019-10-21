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В двух домах Зеленограда поставили счетчики электроэнергии, которые сами передают показания 21.10.2019 ZELENOGRAD.RU

«Умные» приборы учёта электроэнергии начали устанавливать в квартирах жителей Зеленограда. Новые счётчики будут напрямую передавать информацию от потребителя поставщику. Проект пока пилотный и проходит в двух домах: корпусе 841 и корпусе 147. В рамках эксперимента замена старых приборов на новые для жителей была бесплатной. Срок службы/поверки устройств не отличается от обычных счётчиков — 16 лет.

«Мы тестируем сами счётчики и процесс передачи информации. Решение о масштабировании проекта будет приниматься позже», — сообщили «Зеленоград.ру» в компании МГТС, которая выступает в качестве провайдера данных.

Приборы разрабатывала столичная компания «Каскад» специально под потребности поставщика электричества. В них встроено устройство передачи информации, которое подключено к оптоволокну МГТС. Производителем самого «маячка» — устройства, которое передаёт данные, — является компания «Ротек».

Как заявляют представители «Мосэнергосбыта», благодаря новой системе потребление электроэнергии станет прозрачным и его можно будет эффективно планировать.

Примечательно, что в Зеленограде есть своя компания, специализирующаяся на сборке приборов учёта. Это «Миландр». Несколько лет назад фирма разработала счётчики, прогнозирующие расход электричества, воды и тепла. Такие устройства в 2015 году начали ставить в квартирах жителей 17-го микрорайона.

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Обсуждение
Валерий Ведута
Вчера, 17:57
Сейчас требуют техобслуживание газового оборудования - у меня 1600 р, при тарифе 780, т.е. переплата 200%. Вопрос: когда введут техобслуживание 1. Лампочек,2.Водопроводных кранов и унитазов, 3. Петель и замков на входных дверях.
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