Старые лифты временно выставили на улицу в процессе замены на новые в домах 16-го микрорайона.

Злоумышленники увидели возможность заработать на оставленном без присмотра оборудовании: демонтировали и вывозили частями. Кое-что они успели сдать в пункт приема металлолома в Московской области. Но в следующий раз их заметили за воровской работой местные жители и сообщили в полицию.

Отреагировав на вызов, сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух подозреваемых — 26-летнего местного жителя и 27-летнего приезжего.

Ущерб, нанесенный жилищно-строительному кооперативу, которому принадлежат лифты, составил 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража». С них взяли подписку о невыезде и предупредили о надлежащем поведении, сообщает полиция.