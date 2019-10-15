Воров поймали на краже старых лифтов 15.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Старые лифты временно выставили на улицу в процессе замены на новые в домах 16-го микрорайона.

Злоумышленники увидели возможность заработать на оставленном без присмотра оборудовании: демонтировали и вывозили частями. Кое-что они успели сдать в пункт приема металлолома в Московской области. Но в следующий раз их заметили за воровской работой местные жители и сообщили в полицию.

Отреагировав на вызов, сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух подозреваемых — 26-летнего местного жителя и 27-летнего приезжего.

Ущерб, нанесенный жилищно-строительному кооперативу, которому принадлежат лифты, составил 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража». С них взяли подписку о невыезде и предупредили о надлежащем поведении, сообщает полиция.

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Как, по-вашему, можно предотвратить разбор ворами лифтового оборудования на металлолом?
Сразу вывозить и не оставлять без присмотра
Обязать пункты приема металлолома выяснять, где взяли
Никак
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