На Центральном проспекте 5 октября утром «Газель» сбила 86-летнюю женщину. Это оказалась заслуженная баскетболистка Нина Арцишевская. От травм она скончалась.

Женщина переходила Центральный проспект рядом с остановкой «Товары для дома» по пешеходному переходу на зеленый свет. Водитель «Газели» на красный свет выехал налево с Яблоневой аллеи и сбил пенсионерку на переходе, так описывают произошедшее в автоинспекции.Нарядом «скорой помощи» женщину доставили в реанимацию городской больницы. В силу возраста она не выдержала и скончалась через два часа от множественных переломов.

В полиции сообщили, что на водителя «Газели» заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ. За совершение ДТП, повлекшего смерть, предусматривается наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. До суда водитель «Газели» отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.