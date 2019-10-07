На Центральном проспекте насмерть сбили чемпионку мира по баскетболу 1959 года 07.10.2019 ZELENOGRAD.RU

На Центральном проспекте 5 октября утром «Газель» сбила 86-летнюю женщину. Это оказалась заслуженная баскетболистка Нина Арцишевская. От травм она скончалась.

Женщина переходила Центральный проспект рядом с остановкой «Товары для дома» по пешеходному переходу на зеленый свет. Водитель «Газели» на красный свет выехал налево с Яблоневой аллеи и сбил пенсионерку на переходе, так описывают произошедшее в автоинспекции.Нарядом «скорой помощи» женщину доставили в реанимацию городской больницы. В силу возраста она не выдержала и скончалась через два часа от множественных переломов.

В полиции сообщили, что на водителя «Газели» заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ. За совершение ДТП, повлекшего смерть, предусматривается наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. До суда водитель «Газели» отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Нина Арцишевская — чемпионка мира по баскетболу в составе сборной СССР 1959 года, двукратная чемпионка Европы 1954 и 1956 годов, чемпионка СССР 1952 года, двукратная победительница 1956 и 1959 годов Спартакиады Народов СССР. После ухода их большого спорта Нина Вячеславовна более четверти века проработала в лаборатории на электронных микроскопах в Зеленограде.

В конце сентября на Московском проспекте автомобиль сбил 58-летнюю зеленоградку, когда та переходила дорогу из шестого микрорайона в третий по нерегулируемому пешеходному переходу. Через несколько дней после аварии женщина тоже умерла в больнице.

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