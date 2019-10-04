На подъезде к автовокзалу Ховрино образовалась пробка. Судя по «Яндекс Картам» причина пробки ДТП, которое произошло в 9:42.
Особенно пострадали пассажиры автобусов 400э. Чтобы не опоздать на работу, они выходили из автобусов и шли до метро вдоль проезжей части.
В 10:50 пробка стала частично «желтой».
В 11:15 ситуация вновь ухудшилась, пробка стала «бордовой» до самого МКАДа.
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