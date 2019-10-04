Подземный переход к станции метро «Комсомольская», в который можно было спуститься из зоны пригородных электричек, был закрыт ещё в апреле 2016 года. Это связано с реконструкцией Московского железнодорожного агентства, под которым он находится. Здание стоит между Ленинградским и Ярославским вокзалом. Пассажирам оставили только один проход к метро через турникеты — при выходе из электричке прямо, огибая здание Ленинградского вокзала. Был еще проход через сам вокзал, но в начале года его закрыли навсегда из соображений безопасности.

Сейчас при выходе из электрички можно идти прямо, выйти через турникетный ряд на Комсомольскую площадь и идти дальше к метро. А можно спуститься вниз по ступенькам в закрытый переход и тоже выйти на Комсомольскую площадь. Этот выход находится ближе к Ярославскому вокзалу. Надо идти вдоль упомянутого ремонтируемого здания между Ленинградским и Ярославским вокзалами. Путь до метро от обоих турникетных выходов по времени примерно одинаков. Но это вариант пути в часы пик, когда на входе/выходе из пригородной зоны скапливается много людей.