В пристройке к корпусу 438 завершается ремонт. Открыть торговый центр с супермаркетом «Мираторг» планируется 1 декабря. Он будет называться, как и раньше, «1000 мелочей».



«Мираторг» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков мяса — откроется на первом этаже здания. Там уже стоит оборудование магазина. В числе других арендаторов — кафе Ruma’s (шоколад, сладости, кофе), магазин натуральных продуктов «Биоточка», магазин детской одежды Choupette (0-14 лет), магазин модной женской одежды, обуви и аксессуаров Rayday, салон красоты «Шатуш», турагентство Coral Travel Elite, постаматы PickPoint (терминалы для выдачи товаров, купленных в интернет-магазинах). Также откроются кафетерий и цветочный магазин. Магазины, кафе и салоны будут работать на 1, 2 этажах и в подвале здания.

Историческое название — «1000 мелочей» — сохранится, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра. Сейчас прорабатывают дизайн вывески.

Торговый центр займет большую часть бывших «1000 мелочей». В ходе реконструкции Центрального проспекта в этом году отремонтировали площадку, лестницу и тротуар перед зданием. Планировалось устроить возле «1000 мелочей» парковку на 53 машиноместа, но в проекте реконструкции осталось 40 мест.

Магазин товаров для дома работал в этом здании с 1973 года, он закрылся в 2016-м.