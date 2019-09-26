Инцидент произошёл в апреле во дворе между корпусами 608 и 624: парень побежал за женщиной, пытался сорвать сумку, повалил женщину на землю. Она отбилась, он убежал. Суд приговорил его к одному году колонии, но на свободу он выйдет через пару месяцев.

Приезжего из Средней Азии — в момент нападения ему было 17 лет, сейчас уже 18, — задержали с помощью городских камер видеонаблюдения. Сначала он отрицал свою вину, потом сознался. В Зеленограде Тотшемур Г. жил с отцом, который подрабатывает на стройках. По его словам, на женщину он напал, потому что у него не было денег после конфликта с отцом. По-русски молодой человек не понимает, общение на следствии и в суде шло через переводчика. Ему подсказывали, что надо покаяться и попросить прощения, рассказал «Зеленоград.ру» участник судебного процесса.

Суд признал молодого человека виновным по двум уголовным статьям: «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (либо с угрозой применения такого насилия) и «Покушение на преступление». В СИЗО осужденный находился с начала апреля, пребывание в изоляторе ему зачли как день за два. Поэтому на свободу он выйдет не через год, а через полтора-два месяца. После чего его, скорее всего, депортируют на родину в Таджикистан.