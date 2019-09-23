В понедельник утром замерзший главный редактор «Зеленоград.ру» обратился к нашему депутату в Мосгордуме Андрею Титову с вопросом о включении отопления в жилых домах. Титов сказал, что тоже мерзнет и выступил с предложением ускорить включение отопления.

«В моей семье есть маленькие дети, — ответил Титов. — Когда становится резко холодно и в доме нет отопления, мы, как и все, мерзнем. Будем разбираться, как сделать логику работы коммунальных служб более понятной для граждан. Проблема актуальная».

По словам Титова, сегодня группа депутатов Мосгордумы, в том числе и он, выступили с предложением как можно скорее включить отопление. «Так что службы уведомлены, все вместе ждём» , — добавил депутат.