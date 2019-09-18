Двое из пострадавших пешеходов пересекали проезжую часть в неположенном месте. Женщину сбили на «зебре» без светофора. ЧП случились в разное время 17 сентября.

Первый инцидент произошел около полудня на улице Гоголя напротив «Биллы». Под машину попал 88-летний зеленоградец. Он переходил дорогу со стороны водителя там, где нет «зебры», но рядом есть подземный переход. Водитель «БМВ М3», 34-летний москвич, наехавший на пенсионера, направлялся в сторону Панфиловского проспекта. Пешехода госпитализировали.

Ближе к восьми вечера автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 24-летнего москвича сбил 58-летнюю зеленоградку, которая переходила Московский проспект от корпуса 606 к корпусу 352. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение, сейчас она находится в коме.

Через час после этого происшествия и всего в полукилометре от него случилось еще одно ЧП. Под колеса «Доджа Челленджера», с 28-летним жителем Московской области за рулем, угодил 21-летний зеленоградец. Молодой человек был нетрезв и пытался перейти Савёлкинский проезд от дома №8, где «Билла», к «Флейте». «Додж» ехал в сторону Московского проспекта. В результате пешеход получил травмы мягких тканей тела, ушибы, ссадины.