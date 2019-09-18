В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин предупредил депутатов об ответственности за быстрое принятие решений и недопустимости торможения, но пообещал помогать в решении проблем их избирателей.

«То огромное количество наказов, которые вы получили от москвичей, не должно пропасть, — сказал Собянин. — Я дам поручение всем городским службам, чтобы они всемерно вам помогали в этом нужном деле. Вы хорошо изучили проблемы каждого дома, двора и района. Но есть и системные, масштабные задачи, которые нам предстоит решать вместе. Речь идет о глобальных вопросах в области транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики. Мы живем в быстро меняющемся мире, где процессы проходят за считанные годы. Любое торможение или остановка движения будет означать отставание. Мы этого не должны допускать».

Первое официальное заседание назначено на четверг, 19 сентября. На нем депутаты выберут спикера и вице-спикера Мосгордумы. Андрей Титов намерен побороться за пост председателя одной из комиссий.

В день голосования на выборах 8 сентября Андрей Титов выиграл выборы с перевесом менее пяти процентов голосов. Второе места занял Иван Ульянченко, получивший примерно на две тысячи голосов меньше.