В 8 утра в Зеленограде открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Мосгордумы. В Зеленограде проходит эксперимент — голосование через интернет. На него из нашего города зарегистрировалось 4098 человек. За первые 15 минут проголосовало 4,8% зарегистрированных электронных избирателей!

Вот так выглядит экран телефона после голосования.