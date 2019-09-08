Началось голосование на выборах в Мосгордуму 08.09.2019 ZELENOGRAD.RU

В 8 утра в Зеленограде открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Мосгордумы. В Зеленограде проходит эксперимент — голосование через интернет. На него из нашего города зарегистрировалось 4098 человек. За первые 15 минут проголосовало 4,8% зарегистрированных электронных избирателей!

Вот так выглядит экран телефона после голосования.

Как вы голосуете на выборах 8 сентября в Мосгордуму?
На обычном участке
Электронно, через инте
Вообще не пойду
Проголосовали 4 человека
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