С начала сентября теннисная академия «Чемпион» открывает бесплатную группу для самых способных детей в возрасте до 8 лет. Все расходы «Чемпион» берет на себя.

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«У нас такая большая страна, но никто не готов выделить бюджет на занятия большим теннисом — всё ложится на плечи родителей» , — говорят в «Чемпионе» и утверждают, что их группа по большому теннису — единственная в России полностью бесплатная.