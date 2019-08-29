Теннисная академия «Чемпион» открывает бесплатную группу по большому теннису 29.08.2019 ZELENOGRAD.RU

С начала сентября теннисная академия «Чемпион» открывает бесплатную группу для самых способных детей в возрасте до 8 лет. Все расходы «Чемпион» берет на себя.

Приходите на просмотр — запись по телефону 8-499-455-03-02 или 8-965-392-93-00.

«У нас такая большая страна, но никто не готов выделить бюджет на занятия большим теннисом — всё ложится на плечи родителей» , — говорят в «Чемпионе» и утверждают, что их группа по большому теннису — единственная в России полностью бесплатная.

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