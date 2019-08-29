С начала сентября теннисная академия «Чемпион» открывает бесплатную группу для самых способных детей в возрасте до 8 лет. Все расходы «Чемпион» берет на себя.
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«У нас такая большая страна, но никто не готов выделить бюджет на занятия большим теннисом — всё ложится на плечи родителей» , — говорят в «Чемпионе» и утверждают, что их группа по большому теннису — единственная в России полностью бесплатная.
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