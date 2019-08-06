На Центрального проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие около 10:45 во вторник, 6 августа. Столкнулись два легковых автомобиля и перекрыли движение рейсовым автобусам и остальному транспорту.

Образовалась пробка на Центральном проспекте от Панфиловского проспекта и на прилегающей улице Летчика Полагушина. Автобусы не могут повернуть на улицу Юности.

Похожая ситуация произошла здесь совсем недавно, 24 июля. Из-за столкновения автобуса с кроссовером на этом же участке дороги выстроилась вереница автобусов и образовалась пробка.

Обновление: к 12:30 движение на данном участке нормализовалось, «красные» пробки разъехались.