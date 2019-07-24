Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улицы Юности и Центрального проспекта около 19 часов 24 июля.
На обеих дорогах образовалась пробка в сторону Панфиловского проспекта и продолжает расти. В районе ДТП выстроилась вереница автобусов.
«Автобус № 19 совершал поворот с улицы Юности на Центральный проспект. При повороте боком зацепил кроссовер, который залез под автобус справа. Кто виноват — спорно», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.
Пострадавших нет. Пассажиров автобусов, застрявших в заторе, высаживают. Объехать место аварии удается только некоторым легковушкам.
Обновление в 19:55. Автобус и кроссовер убрали с проезжей части. Движение постепенно восстанавливается.
По состоянию на 20:20 движение по Центральному проспекту полностью восстановлено.
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