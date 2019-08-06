1 комментарий
Началась регистрация участников любительского конкурса цветников. Они пройдут на школьных дворах. Победители получат iPad 06.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Создать собственный цветник смогут все желающие 8 сентября — площадки конкурса устроят возле средних школ, как в прошлом году. Для участия надо зарегистрироваться на сайте конкурса. Победители получат призы, в том числе iPad.

Растения и инвентарь с собой брать не надо, их выдадут на месте. При регистрации надо указать фамилию, имя, электронный адрес, выбрать округ, район и удобную площадку. В основном это школьные дворы.

  • 842 (корпуса 142 и 163)
  • 618 (корпуса 222А и 429А)
  • 1353 (Березовая аллея, 7А)
  • 1557 (корпуса 344А, 509, 529)
  • 609 (корпус 314)
  • 854 (корпуса 603А, 621А)
  • 1528 (корпуса 818, 844)
  • 853 (корпуса 913А, 912)
  • 719 (корпус 921А)
  • 1692 (корпус 1017)
  • 718 (корпус 1214)
  • 852 (корпуса 1115, 1128)
  • 1150 (корпуса 1609, 1632, 1642)
  • 1151 (корпуса 1464, 1468, 1469)
  • 1739 (корпус 1555)
  • 1194 (корпус 1530)
  • 2045 (корпуса 2011 и 2031)
  • 1012 (улица 2-я Пятилетка, 18А)
  • Институт МГПУ в 11 микрорайоне (корпус 1140)
  • Возле центра госуслуг «Мои документы» в 8 микрорайоне (корпус 828)

Конкурс пройдет 8 сентября с 10:00 до 18:00 в два этапа — утренний и вечерний. Сбор участников утреннего конкурса — в 10:00, вечернего — в 15:00. Регистрация участников продлится до 5 сентября. Можно не регистрироваться онлайн, а просто прийти на конкурсную площадку к ближайшей школе 8 сентября, но — может не быть свободных мест, предупреждают организаторы.

Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегунии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, выращенных в подмосковных питомниках. Оценивать цветники и выбирать победителей будут сами участники конкурса. В призовом фонде — цифровые планшеты, садовые комплекты, инвентарь и аксессуары Gardena, сувениры. Любительский конкурс станет финальным событием городского конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

В этот же день, 8 сентября, в школах пройдёт голосование по выбору депутатов с Московскую городскую думу. Так что можно совместить цветы и голосование.

Читайте также
Цветы из клумб конкурса «Цветочный джем» высадят возле школ. Кое-где рассаду уже разобрали
Расписание

Утренний конкурс

  • 10:00-10:40 проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места
  • 10:40-11:00 выдача инвентаря и цветов
  • 11:00-12:00 проведение конкурса
  • 12:00-12:20 голосование
  • 12:20-12:30 подсчет голосов
  • 12:30-13:00 объявление и награждение победителей

Вечерний конкурс

  • 15:00-15:40 проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места
  • 15:40-16:00 выдача инвентаря и цветов
  • 16:00-17:00 проведение конкурса
  • 17:00-17:20 голосование
  • 17:20-17:30 подсчет голосов
  • 17:30-18:00 объявление и награждение победителей.

Зачем делают конкурс с цветниками?
Это красиво
Чтобы больше людей пришло на выборы
Решают обе задачи
Проголосовали 11 человек
 Реклама
Обсуждение
Светлана П
38 минут назад
Вот сколько было жалоб в прошлом году о сложностях проведения торжественной школьной линейки, когда вся площадка заставлена конструкциями к выборам, и опять эта ерунда. Когда уже о людях будут думать.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Август 20% скидки

Профессиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама