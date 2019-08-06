Создать собственный цветник смогут все желающие 8 сентября — площадки конкурса устроят возле средних школ, как в прошлом году. Для участия надо зарегистрироваться на сайте конкурса. Победители получат призы, в том числе iPad.
Растения и инвентарь с собой брать не надо, их выдадут на месте. При регистрации надо указать фамилию, имя, электронный адрес, выбрать округ, район и удобную площадку. В основном это школьные дворы.
- 842 (корпуса 142 и 163)
- 618 (корпуса 222А и 429А)
- 1353 (Березовая аллея, 7А)
- 1557 (корпуса 344А, 509, 529)
- 609 (корпус 314)
- 854 (корпуса 603А, 621А)
- 1528 (корпуса 818, 844)
- 853 (корпуса 913А, 912)
- 719 (корпус 921А)
- 1692 (корпус 1017)
- 718 (корпус 1214)
- 852 (корпуса 1115, 1128)
- 1150 (корпуса 1609, 1632, 1642)
- 1151 (корпуса 1464, 1468, 1469)
- 1739 (корпус 1555)
- 1194 (корпус 1530)
- 2045 (корпуса 2011 и 2031)
- 1012 (улица 2-я Пятилетка, 18А)
- Институт МГПУ в 11 микрорайоне (корпус 1140)
- Возле центра госуслуг «Мои документы» в 8 микрорайоне (корпус 828)
Конкурс пройдет 8 сентября с 10:00 до 18:00 в два этапа — утренний и вечерний. Сбор участников утреннего конкурса — в 10:00, вечернего — в 15:00. Регистрация участников продлится до 5 сентября. Можно не регистрироваться онлайн, а просто прийти на конкурсную площадку к ближайшей школе 8 сентября, но — может не быть свободных мест, предупреждают организаторы.
Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегунии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, выращенных в подмосковных питомниках. Оценивать цветники и выбирать победителей будут сами участники конкурса. В призовом фонде — цифровые планшеты, садовые комплекты, инвентарь и аксессуары Gardena, сувениры. Любительский конкурс станет финальным событием городского конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».
В этот же день, 8 сентября, в школах пройдёт голосование по выбору депутатов с Московскую городскую думу. Так что можно совместить цветы и голосование.
Утренний конкурс
- 10:00-10:40 проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места
- 10:40-11:00 выдача инвентаря и цветов
- 11:00-12:00 проведение конкурса
- 12:00-12:20 голосование
- 12:20-12:30 подсчет голосов
- 12:30-13:00 объявление и награждение победителей
Вечерний конкурс
- 15:00-15:40 проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места
- 15:40-16:00 выдача инвентаря и цветов
- 16:00-17:00 проведение конкурса
- 17:00-17:20 голосование
- 17:20-17:30 подсчет голосов
- 17:30-18:00 объявление и награждение победителей.
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