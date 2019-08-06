Создать собственный цветник смогут все желающие 8 сентября — площадки конкурса устроят возле средних школ, как в прошлом году. Для участия надо зарегистрироваться на сайте конкурса. Победители получат призы, в том числе iPad.

Растения и инвентарь с собой брать не надо, их выдадут на месте. При регистрации надо указать фамилию, имя, электронный адрес, выбрать округ, район и удобную площадку. В основном это школьные дворы.

842 (корпуса 142 и 163)

618 (корпуса 222А и 429А)

1353 (Березовая аллея, 7А)

1557 (корпуса 344А, 509, 529)

609 (корпус 314)

854 (корпуса 603А, 621А)

1528 (корпуса 818, 844)

853 (корпуса 913А, 912)

719 (корпус 921А)

1692 (корпус 1017)

718 (корпус 1214)

852 (корпуса 1115, 1128)

1150 (корпуса 1609, 1632, 1642)

1151 (корпуса 1464, 1468, 1469)

1739 (корпус 1555)

1194 (корпус 1530)

2045 (корпуса 2011 и 2031)

1012 (улица 2-я Пятилетка, 18А)

Институт МГПУ в 11 микрорайоне (корпус 1140)

Возле центра госуслуг «Мои документы» в 8 микрорайоне (корпус 828)

Конкурс пройдет 8 сентября с 10:00 до 18:00 в два этапа — утренний и вечерний. Сбор участников утреннего конкурса — в 10:00, вечернего — в 15:00. Регистрация участников продлится до 5 сентября. Можно не регистрироваться онлайн, а просто прийти на конкурсную площадку к ближайшей школе 8 сентября, но — может не быть свободных мест, предупреждают организаторы.

Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегунии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, выращенных в подмосковных питомниках. Оценивать цветники и выбирать победителей будут сами участники конкурса. В призовом фонде — цифровые планшеты, садовые комплекты, инвентарь и аксессуары Gardena, сувениры. Любительский конкурс станет финальным событием городского конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

В этот же день, 8 сентября, в школах пройдёт голосование по выбору депутатов с Московскую городскую думу. Так что можно совместить цветы и голосование.