Семь скоростных «Ласточек» добавляют на участке Москва — Клин с 3 августа. Они будут отправляться с Ленинградского вокзала в 6:21, 12:53, 16:32 и 20:36, а из Клина в Москву — в 8:38, 15:13 и 17:47 с остановкой в Крюково в 9:08, 15:43, 18:47.



Раньше эти «Ласточки» ходили только по будням. На участке Москва — Крюково они останавливаются в Химках и Сходне, от Крюково до Клина — на Подсолнечной. «Ласточки» добавлены по просьбам пассажиров, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, — чтобы сократить интервалы между поездами по субботам и воскресеньям.