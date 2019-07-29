2 комментария
Началось голосование за официальное название М-11. Вариант «За шавермой» выбыл из гонки 29.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Закончился первый этап голосования за официальное название скоростной платной автодороги между Москвой и Санкт-Петербургом.

Участники предложили около двухсот вариантов. «Были банальные и курьезные, прикольные или чрезвычайно серьезные. Самые оригинальные — „За шавермой/ За шаурмой“ и „От бордюра до поребрика“», — пишет «Автодор», отвечающий за трассу и организовавший голосование.

В финал выставили шесть наименований — уже без приколов, — которые могут претендовать на официальное название трассы М-11:

  • Нева
  • Валдай
  • Столичная
  • Радищева
  • Две столицы
  • Государева дорога

Проголосовать за одного из шести финалистов можно до 9 августа (включительно) по ссылке.

Многим понравилась версия «За шавермой/шаурмой», но «представьте, сколько сложностей возникнет во время презентаций на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает», — прокомментировал «Автодор».

Еще один комментарий по поводу этого имени — от депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»): «Это, безусловно, народное название — „За шавермой“. Оно не может быть официальным, но в качестве народного неофициального названия вполне можно использовать».

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Проголосовали 122 человека
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Обсуждение
Барри
5 часов назад
Да Нева будет, чё развели демократию на ровном месте
Торопов
5 часов назад
Подьезды-парадные и булки-батоны надо было ещё посмаковать да обслюнявить... всё для любимых питомцев, лишь бы они деньги озёрному кооперативу платили
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