Строительство скоростной платной автодороги Москва — Санкт-Петербург обещают завершить в этом году. «Автодор» — «в честь этого знаменательного события» — на своей странице во «ВКонтакте» предложил придумать трассе М-11 название.

Запись в соцсети собрала уже около четырехсот комментариев.

Явными фаворитами по количеству «серьезных» предложений стали названия «Нева» и «Две столицы».

Один из сторонников «Невы» объяснил свой выбор: «Коротко, ёмко, понятно, экономно. И на латинице тоже хорошо смотрится: Neva». Противники высказываются в духе: где Нева и где М-11?

Несколько раз в комментариях предлагают назвать дорогу в честь автора повести «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева: «М-11 им. Радищева, конечно. Тут без вариантов». В одну с ним писательскую плеяду попали Гоголь, Достоевский, Карамзин и Салтыков-Щедрин, но это единичные предложения.

Вспомнили монархов — Петра и Николая Первых: соответственно, как основателя города на Неве и как создателя железной дороги между Питером и Москвой, названной после смерти императора Николаевской.

Провели другие параллели с историей, предлагая назвать трассу «Варяг» по аналогии с водным путем «Из варяг в греки» и из-за географии трассы. Из географических несколько раз предлагают «Скандинавию», «Балтику» («но уже есть „Балтия“, которая М-9, — получается путаница») и прочие.

Хватает «шуточных» предложений. Не обошлось без «Путинки» и вариаций. Активно обыгрывают дороговизну проезда: «ВтриДорога», «Золотая» (или «Платиновая»), «ПереПлатка», «Объеду лучше, так дешевле» и так далее.

По скорости тоже прошлись: трасса «Телепорт», «Щабыстродомчим», «Вжух», «Стрела». Один из сторонников последней версии заодно предложил расшифровку: Скоростная Транспондерная Российская Естественно Лучшая Автодорога.

Попутно вспомнили питерские «особенности» типа поребриков и шавермы. Назвать трассу «За шавермой» предложили несколько человек. Еще один автор пошел дальше: «В сторону Москвы — „За шаурмой“, в сторону Петербурга — „За шавермой“».

«Ну если в этом году [дорогу действительно достроят], то „Успели“ — хорошее название», — иронизируют в комментариях.

Предложения на тему, какое имя дать трассе М-11, «Автодор» собирает до полуночи (23:59) вторника, 23 июля.