Осенью этого года в городе-побратиме Зеленограда — в Талсе, штат Оклахома (США), пройдут два крупных забега: 26 октября — Tulsa Run и 23-24 ноября — Route 66 Marathon.

Tulsa Run — забег с более чем сорокалетней историей. Участникам (около восьми тысяч) предлагаются трассы на 15 км, 5 км и 2 км. Забег проходит в исторической части города, охватывает основные достопримечательности и тепло поддерживается как городскими властями, так и жителями города.

Route 66 Marathon — международный марафон, был впервые организован в 2006 году, принимает 14 тысяч участников. Дистанции — марафон, полумарафон, 5 км бег или спортивная ходьба и 2 км — забег для собственного удовольствия, семьей, с детьми.

Отношения между Зеленоградом и Талсой начались в 90-х, но затем прервались на долгие годы. Этим летом группа молодых зеленоградских журналистов выезжала в Талсу, чтобы восстановить побратимские отношения между нашими городами. Затем в библиотеке в 14-м микрорайоне прошёл первый телемост между Зеленоградом и Талсой. Узнав о зеленоградском полумарафоне и о том, как много зеленоградцев вовлечены в это, Талса незамедлительно пригласила наших спортсменов-бегунов для участия в забегах в статусе представителей города-побратима, что само по себе очень престижно и достойно стать незабываемым личным опытом.

Что стоит за словами: «Талса приглашает»? Талсинское общество побратимских отношений — Tulsa Global Alliance — берёт на себя расходы для группы из пяти участников на каждый забег по стартовому взносу участника, размещению, питанию, культурно-развлекательной программе. Участнику нужно либо иметь американскую визу, либо быть готовым её получить в ближайшее время (с поддержкой приглашающей стороны) и оплатить перелёт до Талсы и обратно. Заявки отправляйте в форму по ссылке (прием заявок до 11 августа).