Немногие помнят и знают, что у Зеленограда есть два зарубежных города-побратима. Один из них находится в Германии — Унтершляйсхайм.

Второй город, с которым Зеленоград связывает многолетняя дружба и деловые связи — это американский город Талса, штат Оклахома. Побратимские отношения возникли в начале 90-х годов, практически сразу, как только у граждан бывшего СССР появилась возможность выезжать заграницу, в том числе, в Америку. В 1992 году побратимские отношения были закреплены договором. Подписали его главы наших городов того времени: мэр Талсы Роджер Рэндл и префект Зеленограда — Алексей Алексеевич Ищук. Благодаря этим связям в Зеленограде, в частности, более десяти лет активно работал Институт Международного Бизнес Образования (ИМБО), осуществлялись образовательные обменные программы в школе №1150, развивались совместные бизнесы (компания «Дока»), множество зеленоградских и талсинских семей стали действительно родными друг другу и поддерживают эти отношения до сих пор.

В этом году группа зеленоградских журналистов при поддержке фонда «Открытый мир» (единственной на сегодня, оставшейся из трёхсот программ, работавших ранее по выезду делегатов в Америку) и Tulsa Global Alliance отправились в Талсу, чтобы восстановить побратимские отношения, после семилетнего перерыва. Кроме того, программа пребывания была составлена с учётом всех профессиональных интересов участников, благодаря чему первые два дня группа провела на экскурсиях и встречах в Вашингтоне (округ Колумбия), а затем в Талсе прошли встречи с Роджером Рэндлом (бывшим мэром Талсы); главой пресс-службы мэрии Талсы, Мишель Брукс, и представителями городского совета Талсы; депутатом администрации округа, посещавшей Зеленоград, — Кэрен Кейс; доктором Робертом Доналдсоном (бывшим президентом Талсинского Универсистета, одним из основателей побратимских отношений, другом поэта Евгения Евтушенко), Джейми Эдфорд (директором по связям с общественностью Государственного Университета Оклахомы ), доктором Джейми Фуллертон, преподавателем журналистики этого же университета.

Также прошли экскурсии в полицейском участке, в редакции газеты Tulsa World, общение со студентами, изучающими русский язык в университете Талсы, встреча с представителем племени Чероки, встреча с поэтом и сыном Евгения Евтушенко, Женей Евтушенко. Также большое внимание было уделено знакомству с культурой штата, где сильны индейские корни, и на празднике индейской культуры POW-WOW группе удалось окунуться в эти традиции, также удалось побывать на мультикультурном празднике городов-побратимов (которых у Талсы 8) SAVOR, в музеях, парках и клубах города.

Талса очень тепло и с любовью приняла зеленоградскую группу, были намечены дальнейшие пути сотрудничества в сферах культуры, образования, спорта.

Обо всём этом журналисты расскажем в среду 24 июля в 19:00 в библиотеке театра и кино (корпусе 1462) и ответят на вопросы. В ходе вечера журналисты передадут представителю Музея Зеленограда флаг Талсы, который им как гостям из города-побратима вручили депутаты Городского совета Талсы.