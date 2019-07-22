В среду 24 июля в 19:00 в библиотеке в корпусе 1462 пройдет телемост, посвященный городу-побратиму Зеленограда в США — Талсе (штат Оклахома). В мероприятии примет участие группа зеленоградских журналистов, посетивших Талсу в июне этого года. По видеосвязи к ним присоединится Ольга Рэндольф — глава Талсинско-Зеленоградской ассоциации, занимающейся побратимскими связями с американской стороны. Ожидается, что она выйдет на связь из Центральной библиотеки Талсы, а в телемосте также примут участие другие представители заокеанского города побратима. К участию приглашаются все заинтересованные в развитии отношений между городами, все, кто участвовал ранее в обменных программах, все, кому хотелось бы принять в них участие в будущем. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы представителям как российской, так и американской стороны. Вход свободный.
Немногие помнят и знают, что у Зеленограда есть два зарубежных города-побратима. Один из них находится в Германии — Унтершляйсхайм.
Второй город, с которым Зеленоград связывает многолетняя дружба и деловые связи — это американский город Талса, штат Оклахома. Побратимские отношения возникли в начале 90-х годов, практически сразу, как только у граждан бывшего СССР появилась возможность выезжать заграницу, в том числе, в Америку. В 1992 году побратимские отношения были закреплены договором. Подписали его главы наших городов того времени: мэр Талсы Роджер Рэндл и префект Зеленограда — Алексей Алексеевич Ищук. Благодаря этим связям в Зеленограде, в частности, более десяти лет активно работал Институт Международного Бизнес Образования (ИМБО), осуществлялись образовательные обменные программы в школе №1150, развивались совместные бизнесы (компания «Дока»), множество зеленоградских и талсинских семей стали действительно родными друг другу и поддерживают эти отношения до сих пор.
В этом году группа зеленоградских журналистов при поддержке фонда «Открытый мир» (единственной на сегодня, оставшейся из трёхсот программ, работавших ранее по выезду делегатов в Америку) и Tulsa Global Alliance отправились в Талсу, чтобы восстановить побратимские отношения, после семилетнего перерыва. Кроме того, программа пребывания была составлена с учётом всех профессиональных интересов участников, благодаря чему первые два дня группа провела на экскурсиях и встречах в Вашингтоне (округ Колумбия), а затем в Талсе прошли встречи с Роджером Рэндлом (бывшим мэром Талсы); главой пресс-службы мэрии Талсы, Мишель Брукс, и представителями городского совета Талсы; депутатом администрации округа, посещавшей Зеленоград, — Кэрен Кейс; доктором Робертом Доналдсоном (бывшим президентом Талсинского Универсистета, одним из основателей побратимских отношений, другом поэта Евгения Евтушенко), Джейми Эдфорд (директором по связям с общественностью Государственного Университета Оклахомы ), доктором Джейми Фуллертон, преподавателем журналистики этого же университета.
Также прошли экскурсии в полицейском участке, в редакции газеты Tulsa World, общение со студентами, изучающими русский язык в университете Талсы, встреча с представителем племени Чероки, встреча с поэтом и сыном Евгения Евтушенко, Женей Евтушенко. Также большое внимание было уделено знакомству с культурой штата, где сильны индейские корни, и на празднике индейской культуры POW-WOW группе удалось окунуться в эти традиции, также удалось побывать на мультикультурном празднике городов-побратимов (которых у Талсы 8) SAVOR, в музеях, парках и клубах города.
Талса очень тепло и с любовью приняла зеленоградскую группу, были намечены дальнейшие пути сотрудничества в сферах культуры, образования, спорта.
Обо всём этом журналисты расскажем в среду 24 июля в 19:00 в библиотеке театра и кино (корпусе 1462) и ответят на вопросы. В ходе вечера журналисты передадут представителю Музея Зеленограда флаг Талсы, который им как гостям из города-побратима вручили депутаты Городского совета Талсы.
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