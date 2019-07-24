Водитель автобуса украл забытый пассажиркой телефон, сообщили в пресс-службе Зеленоградского УВД.

Женщина обнаружила, что не может найти телефон после поездки в автобусе и обратилась в полицию. Полиция выяснила, что телефон забрал себе водитель автобуса. Каким именно образом полицейским удалось найти вора не уточняется.

При обходе автобуса водитель обнаружил забытый телефон на сидении. Он просто выключил его и оставил себе.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По правилам, в случае обнаружения забытых вещей водитель трамвая, автобуса или троллейбуса обязан сдать забытую вещь на конечной станции маршрута, где диспетчер составит акт приёмки вещи (после этого курьер передаёт забытый предмет на склад, где тот будет вас ждать в течение полугода). Если вещь находит пассажир, то ему нельзя ее трогать в целях безопасности. Нужно сразу позвать водителя и сообщить ему о находке.