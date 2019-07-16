Водителей, чьи автобусы выкатывались на тротуар на Крюковской площади, уволили за нарушение должностных инструкций. Но зеленоградская администрация и эксперты считают, что это не поможет в будущем защитить пешеходов.
Начиная с 2016 года на узкий тротуар, заполненный людьми, между торговыми павильонами Крюковского рынка и проезжей частью автобусы выкатывались четыре раза. Они врезались в цветочную палатку. К счастью, пешеходы не пострадали. На тротуар въезжали автобусы ЛиАЗ, как московские (зеленоградские), так и областные. В «Мосгортрансе» и областном «Мострансавто» или вообще не объясняли причины выкатывания («идёт проверка»), или абстрактно говорили про «человеческий фактор».
Теперь выяснилось, что «Мосгортранс» уволил обоих водителей, допустивших выезд автобуса за пределы проезжей части. Причиной выкатывания стало нарушение требования должностной инструкции, прокомментировали Zelenograd.ru причины в пресс-службе транспортного предприятия. Что конкретно водитель нарушил, не уточнили, но отметили, что вопросам безопасности «Мосгортранс» уделяет приоритетное значение.
В пресс-службе добавили, что по должностной инструкции водитель может выходить из кабины в случае дорожно-транспортного происшествия или нештатной ситуации, а также для помощи маломобильным пассажирам при посадке в автобус. В обсуждаемых случаях не было ни ДТП, ни нештатной ситуации, автобусы выезжали на тротуар после высадки пассажиров. В одном случае водитель был в кабине, в другом отсутствовал.
О мерах, которые принял областной перевозчик, «Мострансавто», пока неизвестно.
А вот зеленоградская администрация не верит, что дисциплинарные меры помогут защитить пешеходов. В префектуре собрались и по просьбе транспортных экспертов решили — поставить между тротуаром и проезжей частью мощное ограждение. Такие обычно ставят на магистралях между встречными полосами. Барьер отнял место у тротуара, и так узкого для этого проходного места. Видимо, другого способа предупредить и не допустить выезда автобусов на тротуар нет.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.