Теперь выяснилось, что «Мосгортранс» уволил обоих водителей, допустивших выезд автобуса за пределы проезжей части. Причиной выкатывания стало нарушение требования должностной инструкции, прокомментировали Zelenograd.ru причины в пресс-службе транспортного предприятия. Что конкретно водитель нарушил, не уточнили, но отметили, что вопросам безопасности «Мосгортранс» уделяет приоритетное значение.

В пресс-службе добавили, что по должностной инструкции водитель может выходить из кабины в случае дорожно-транспортного происшествия или нештатной ситуации, а также для помощи маломобильным пассажирам при посадке в автобус. В обсуждаемых случаях не было ни ДТП, ни нештатной ситуации, автобусы выезжали на тротуар после высадки пассажиров. В одном случае водитель был в кабине, в другом отсутствовал.

О мерах, которые принял областной перевозчик, «Мострансавто», пока неизвестно.

А вот зеленоградская администрация не верит, что дисциплинарные меры помогут защитить пешеходов. В префектуре собрались и по просьбе транспортных экспертов решили — поставить между тротуаром и проезжей частью мощное ограждение. Такие обычно ставят на магистралях между встречными полосами. Барьер отнял место у тротуара, и так узкого для этого проходного места. Видимо, другого способа предупредить и не допустить выезда автобусов на тротуар нет.