Второй универсам «Пятерочка» появился в 20-м микрорайоне. Он расположен рядом с центром госуслуг, в отдельно стоящем здании. Открытие — в понедельник, 15 июля, сообщил Zelenograd.ru региональный менеджер сети.

Новая «Пятерочка» входит в комплекс разноэтажного торгового центра в новом корпусе 2020. Что будет в его двухэтажной части, пока неизвестно.

В период строительства местные жители высказывались против. «Долго мы мечтали — кто о детской площадке, кто о спортивной площадке, другие высказывались о благоустройстве и озеленении этой территории (мини-парк) с деревьями и скамейками… и, о чудо, началась стройка, — написала жительница 20-го микрорайона в редакцию Zelenograd.ru. — Только вот не детских и спортивных площадок, не парка, а торгового помещения + парковка на 22 места. Во дворе, где детям и так развернуться негде…»

Проект этого торгового центра обсуждали на общественных слушаниях еще в 2012 году. В нем приняли участие 38 жителей из разных районов Зеленограда, но в протокол попали замечания и предложения только восьми человек — вероятно, оставленные письменно в журнале отзывов. Лишь двое из них высказались против строительства торгового центра, один пояснил свою позицию: «Количество метров торговой площади на территории района Крюково скоро будет превышать количество жителей района Крюково. Зачем?». И предложил построить «спортивный объект».

Среди тех шестерых, кто не возражал против ТЦ, был только один житель 20-го микрорайона.

Депутаты района Крюково одобрили строительство торгового центра. Правда, из официального документа не очень понятно, по какому адресу. Одновременно с ТЦ в корпусе 2020—2020А (рядом с Георгиевским проспектом) проходили общественные слушания о строительстве «Пятерочки» на Панфиловском проспекте — корпус 2002. В решении депутатов, одобряющем строительство ТЦ, в итоге указан адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 2020—2020А.

Буквально через дорогу от новой «Пятерочки» стоит одноименный универсам — в корпусе 1651. То же самое на Панфиловском проспекте: «Пятерочки» расположены напротив друг друга через улицу Каменку — в корпусах 1640 и 2002 (рядом с судом).