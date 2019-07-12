Комментировать
На Центральном проспекте ломают автобусные остановки Садиться в автобус приходится с проезжей части 12.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Остановки со стороны третьего микрорайона готовят к демонтажу. Сломаны стекла на остановке «МИЭТ», ломают площадки у остановок «Парк Победы», «Товары для дома», «Магазин «Океан». Реконструкция Центрального проспекта подразумевает замену остановочных павильонов на новые — как обещают, более современные. Пассажиров сажают в автобусы на проезжей части. Будьте осторожны.

Старые большие остановки «Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта» обещали не трогать, а лишь немного модернизировать. На остановке «Дом быта» сейчас срезан асфальт, разрушены скамейки. Здесь будут делать дорожное покрытие из гранитных плиток, сиденье и заднюю стенку остановки, сообщил находившийся там рабочий.

Пассажиры вынуждены стоять на дороге, чтобы сесть в автобус. К остановке «Товары для дома» и проход только через проезжую часть. Приходится быть предельно осторожными и внимательными. Тем более, строительная техника работает прямо за спинами людей.

Остановки 400-х возле «Океана» («Перекрестка») пока на месте. Но очередь в «экспресс» выстраивается на проезжей части — в узком проходе, сделанном для прохода пешеходов вдоль проспекта. В часы пик тут опасная толкучка. Для пассажиров 400-го «экспресса» планируется сделать длинный павильон ожидания, конкретные сроки его установки сейчас неизвестны.

Когда поменяют остановки и вернётся нормальная посадка в автобусы, зависит от поставщика павильонов ожидания, сообщил Zelenograd.ru представитель подрядчика, ведущего работы на Центральном проспекте. По планам, всё это должно быть сделано до конца августа.

Вам не кажется, что проще временно уехать из Зеленограда, чем пережить эту разруху?
Всё нормально, потерпим
Уехал бы, но некуда
Правильно, уже уехал
Проголосовали 145 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама