Пассажиры вынуждены стоять на дороге, чтобы сесть в автобус. К остановке «Товары для дома» и проход только через проезжую часть. Приходится быть предельно осторожными и внимательными. Тем более, строительная техника работает прямо за спинами людей.

Остановки 400-х возле «Океана» («Перекрестка») пока на месте. Но очередь в «экспресс» выстраивается на проезжей части — в узком проходе, сделанном для прохода пешеходов вдоль проспекта. В часы пик тут опасная толкучка. Для пассажиров 400-го «экспресса» планируется сделать длинный павильон ожидания, конкретные сроки его установки сейчас неизвестны.

Когда поменяют остановки и вернётся нормальная посадка в автобусы, зависит от поставщика павильонов ожидания, сообщил Zelenograd.ru представитель подрядчика, ведущего работы на Центральном проспекте. По планам, всё это должно быть сделано до конца августа.