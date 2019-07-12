Остановки со стороны третьего микрорайона готовят к демонтажу. Сломаны стекла на остановке «МИЭТ», ломают площадки у остановок «Парк Победы», «Товары для дома», «Магазин «Океан». Реконструкция Центрального проспекта подразумевает замену остановочных павильонов на новые — как обещают, более современные. Пассажиров сажают в автобусы на проезжей части. Будьте осторожны.
Старые большие остановки «Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта» обещали не трогать, а лишь немного модернизировать. На остановке «Дом быта» сейчас срезан асфальт, разрушены скамейки. Здесь будут делать дорожное покрытие из гранитных плиток, сиденье и заднюю стенку остановки, сообщил находившийся там рабочий.
Пассажиры вынуждены стоять на дороге, чтобы сесть в автобус. К остановке «Товары для дома» и проход только через проезжую часть. Приходится быть предельно осторожными и внимательными. Тем более, строительная техника работает прямо за спинами людей.
Остановки 400-х возле «Океана» («Перекрестка») пока на месте. Но очередь в «экспресс» выстраивается на проезжей части — в узком проходе, сделанном для прохода пешеходов вдоль проспекта. В часы пик тут опасная толкучка. Для пассажиров 400-го «экспресса» планируется сделать длинный павильон ожидания, конкретные сроки его установки сейчас неизвестны.
Когда поменяют остановки и вернётся нормальная посадка в автобусы, зависит от поставщика павильонов ожидания, сообщил Zelenograd.ru представитель подрядчика, ведущего работы на Центральном проспекте. По планам, всё это должно быть сделано до конца августа.
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