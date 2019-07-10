28 июля в Зеленограде пройдет полумарафон, регистрация еще открыта. Но место проведения изменилось из-за ремонта Центрального проспекта и парка Победы, сообщили организаторы.
В этом году стартовый городок расположится на территории Особой Экономической Зоны «Технополис Москва» — площадка «Алабушево». Это центр промзоны за лесом 11 микрорайона рядом с Алабушево. Трасса протянется по проспекту Генерала Алексеева, Алабушевской улице и объездным дорогам вокруг промзоны.
Локацию сменили из-за капитального ремонта Центрального проспекта и парка Победы — сейчас пробежать там не получится. Раньше старт был на Центральной площади, а трасса шла по местам нынешней стройки.
«Маршрут забега на 7 км, как всегда, будет проходить в один круг, а вот маршрут полумарафона (21,1 км), благодаря новой локации, получилось сделать интереснее: теперь он состоит из двух кругов по 10,5 км и почти не содержит разворотов» — делятся организаторы.
Добраться до точки старта можно на автобусах 3 и 24, ехать до остановки «Бетонный завод», потом пройти по улице Конструктора Лукина до места старта. Также недалеко идти пешком от остановки «Центр реабилитации» в 11 микрорайоне.
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