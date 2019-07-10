28 июля в Зеленограде пройдет полумарафон, регистрация еще открыта. Но место проведения изменилось из-за ремонта Центрального проспекта и парка Победы, сообщили организаторы.

В этом году стартовый городок расположится на территории Особой Экономической Зоны «Технополис Москва» — площадка «Алабушево». Это центр промзоны за лесом 11 микрорайона рядом с Алабушево. Трасса протянется по проспекту Генерала Алексеева, Алабушевской улице и объездным дорогам вокруг промзоны.

Локацию сменили из-за капитального ремонта Центрального проспекта и парка Победы — сейчас пробежать там не получится. Раньше старт был на Центральной площади, а трасса шла по местам нынешней стройки.