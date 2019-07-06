ДТП в Зеленограде

Инцидент произошел на улице Гоголя около половины четвертого дня. По пути к станции Крюково «Ауди» врезалась в стоящий в правой полосе грузовик. Водитель легковушки скончался на месте, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД столицы.

Со слов очевидца, уже после того, как «Ауди» въехала под прицеп, из ее салона все еще доносилась громкая музыка. Кроме того, на участке дороги перед грузовиком не было видно следов торможения легковушки.