Два дорожно-транспортных происшествия со смертями случились практически в одно время в Зеленограде и Солнечногорске в субботу, 6 июля. В обоих участвовали грузовики и припаркованные авто.
Инцидент произошел на улице Гоголя около половины четвертого дня. По пути к станции Крюково «Ауди» врезалась в стоящий в правой полосе грузовик. Водитель легковушки скончался на месте, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД столицы.
Со слов очевидца, уже после того, как «Ауди» въехала под прицеп, из ее салона все еще доносилась громкая музыка. Кроме того, на участке дороги перед грузовиком не было видно следов торможения легковушки.
Инцидент произошел около четырех часов дня на 63-м километре платной трассы М-11, сообщили нам в региональном главке полиции. Грузовик, ехавший в сторону Москвы, врезался в остановившийся в правой полосе «Опель», который от удара по инерции въехал в стоящую впереди «Шкоду».
В результате столкновения двое взрослых и двое детей пострадали. Еще один ребенок погиб — восьмилетняя пассажирка одной из легковушек.
Обстоятельства произошедшего на момент публикации еще устанавливают.
По информации агентства «Москва», в дорожно-транспортном происшествии участвовало пять транспортных средств, однако по официальным данным в ДТП фигурируют две легковушки и один грузовик.
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