Заработали киоски «Мосгортранса» у остановки «Магазин «Океан». Теперь они стоят между остановочными павильонами.
Кассы закрыли на несколько дней в конце июня. Из-за работ на Центральном проспекте, подтвердили Zelenograd.ru в пресс-службе «Мосгортранса». В тот момент в организации не смогли пояснить, надолго ли закрыли билетные киоски и откроют ли их вообще. 28 июня кассы передвинули к павильонам ожидания — они стоят между остановками городских автобусов и 400-го «поостановочного».
Кассы работают как обычно, с 7:00 до 22:00. Доступна продажа билетов, запись на карту «Тройка» любых проездных и её пополнение. Но разовые проездные там не продают.
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