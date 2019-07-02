Заработали киоски «Мосгортранса» у остановки «Магазин «Океан». Теперь они стоят между остановочными павильонами.

Кассы закрыли на несколько дней в конце июня. Из-за работ на Центральном проспекте, подтвердили Zelenograd.ru в пресс-службе «Мосгортранса». В тот момент в организации не смогли пояснить, надолго ли закрыли билетные киоски и откроют ли их вообще. 28 июня кассы передвинули к павильонам ожидания — они стоят между остановками городских автобусов и 400-го «поостановочного».

Кассы работают как обычно, с 7:00 до 22:00. Доступна продажа билетов, запись на карту «Тройка» любых проездных и её пополнение. Но разовые проездные там не продают.