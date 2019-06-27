Заброшенное здание бывшего бронхолегочного детского санатория напротив 7-го микрорайона взяла в аренду на 49 лет частная школа-сад «Согласие», работающая сейчас в Голубом.

Автономная некоммерческая организация «Школа „Согласие“» стала единственным участником торгов. Здание сдали в аренду строго под открытие там детского сада и (или) школы. Стартовая цена — годовая арендная плата — составила 20 миллионов рублей. Если арендатор в течение двух лет выполнит требования департамента образования по объему образовательных услуг, то перейдет на льготную ставку — 1 рубль за 1 квадратный метр. Кроме того, не менее 80% детей в детском саду и 50% в школе должны быть с московской регистрацией.

В администрации «Согласия» Zelenograd.ru подтвердили намерение открыть на Каштановой аллее школу и детский сад с той же концепцией обучения, что и в Голубом. Но о сроках и возможных планах переезда школы из Андреевки в Зеленоград пока ответить не смогли — вопрос обсуждается.