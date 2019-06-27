Заброшенное здание бывшего бронхолегочного детского санатория напротив 7-го микрорайона взяла в аренду на 49 лет частная школа-сад «Согласие», работающая сейчас в Голубом.
Автономная некоммерческая организация «Школа „Согласие“» стала единственным участником торгов. Здание сдали в аренду строго под открытие там детского сада и (или) школы. Стартовая цена — годовая арендная плата — составила 20 миллионов рублей. Если арендатор в течение двух лет выполнит требования департамента образования по объему образовательных услуг, то перейдет на льготную ставку — 1 рубль за 1 квадратный метр. Кроме того, не менее 80% детей в детском саду и 50% в школе должны быть с московской регистрацией.
В администрации «Согласия» Zelenograd.ru подтвердили намерение открыть на Каштановой аллее школу и детский сад с той же концепцией обучения, что и в Голубом. Но о сроках и возможных планах переезда школы из Андреевки в Зеленоград пока ответить не смогли — вопрос обсуждается.
На минувшей неделе в школе прошло внеочередное собрание с повесткой «рассказать о смене адреса размещения школы и изменениях, которые произойдут в связи с этим в течение следующего года».
История вальдорфской школы «Согласие» началась в 1994 году с группы родителей, которые захотели учить своих детей иначе, чем в государственной школе. Сначала школа работала в Брехово, а шесть лет назад обрела собственное здание в Голубом — на это собирали деньги. Школа-сад позиционирует себя как «сообщество опытных педагогов, содружество неравнодушных родителей, выпускников и, конечно, детей». Обучение в «Согласии» сейчас стоит 24 500 рублей в месяц, единовременный вступительный взнос — 50 тысяч рублей.
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